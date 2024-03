JMC Motors Algérie s’engage dans la prévention routière

JMC Motors Algérie, en collaboration avec Algeria United Foundation et Infotraffic Algérie, s’engage activement dans la prévention routière pendant le mois de Ramadhan.

Face à la hausse inquiétante du nombre d’accidents de la route enregistrés chaque année pendant cette période, et surtout lors des dernières minutes avant la rupture du jeûne, JMC Motors Algérie a décidé d’agir. En partenariat avec la Fondation Algeria United Foundation et Infotraffic Algérie, des initiatives sont lancées pour sensibiliser les conducteurs à adopter une conduite prudente et sécurisée durant ce mois sacré.

La première initiative consiste en la distribution de « Box Iftar » contenant un repas léger aux automobilistes avant la rupture du jeûne. Cette action vise à offrir aux conducteurs une pause salutaire, tout en diminuant les risques d’accidents qui surviennent fréquemment à ce moment de la journée.

La distribution se fera sur un axe routier important d’Alger, à savoir la rocade nord, via deux emplacements, le premier sera au niveau des Bananiers vers Alger centre, et se situera après le point de contrôle de police afin de profiter du ralentissement des automobilistes.

Le deuxième point de distribution sera au niveau de Dar el Beida et se situera au niveau de la station de service BEB EL CHERK.

La deuxième initiative se fera à travers une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux via des capsules vidéo et des visuels de prévention. Ces supports mettront en lumière les entretiens et contrôles essentiels à effectuer sur son véhicule pour éviter tout dysfonctionnement pouvant entraîner un accident de la route.

De plus, un contenu portant sur le comportement des conducteurs au volant sera également mis en avant afin de sensibiliser sur les gestes à faire et à ne pas faire spécialement durant cette période particulière pour garantir une conduite bienveillante et sécurisée.

Ces actions reflètent l’engagement de JMC Motors Algérie en faveur de la sensibilisation et de la sécurité routière ainsi que son engagement d’accompagner les associations et fondations caritatives dans leurs projets.

La prévention routière est une responsabilité collective et JMC Motors Algérie encourage tous les automobilistes à participer activement à cette démarche en adoptant une conduite responsable et en respectant les règles de sécurité et de conduite en toutes circonstances.