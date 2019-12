Lamborghini annonce limiter ses ventes à 8500 exemplaires chaque année

La marque premium du groupe Volkswagen songerait à limiter ses ventes de voitures annuelles à 8500 exemplaires et ce dés 2020. Lamborghini ne souhaite pas courir derrière les records de ventes. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Alors que la majorité des constructeurs automobiles doublent d’efforts d’année en année pour vendre toujours plus de véhicules, certains autres n’adoptent pas cette stratégie notamment les constructeurs premiums. C’est le cas de Lamborghini qui souhaite limiter ses ventes à 8500 exemplaires chaque année et ce à partir de 2020.

Cette annonce plutôt surprenante intervient après le succès que rencontre le troisième modèle lancé par Lamborghini. Il s’agit du SUV Urus qui s’est écoulé en 4500 exemplaires sur les six premiers mois de l’année 2019. Le second semestre devrait suivre et dépasser donc largement la barre des 8 000 véhicules vendus ce qui est énorme pour une marque premium.

En effet, jamais Lamborghini n’aurait atteint jusqu’ici un tel chiffre de ventes. Ce à quoi le constructeur italien s’est dit qu’il est temps de limiter les ventes à l’instar de Ferrari. Le but de cette stratégie est évidemment de garder l’image de marque dite élitiste.

C’est en tout cas ce qu’a déclaré le patron de Lamborghini Stefano Domencali, qui a déclaré que Lamborghini prévoit de vendre 8 500 exemplaires en 2020 et garder ce cas jusqu’en 2025.