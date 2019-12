Renault annonce sa participation au CES de Las Vegas

La marque au losange annonce sa participation au salon des nouvelles technologies CES de Las Vegas qui se déroulera du 07 au 10 janvier 2020 via deux entreprises partenaires. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Comme on le sait, de plus en plus de constructeurs automobiles participent au salon des nouvelles technologies CES de Las Vegas. Et pour cette année 2020 qui se déroulera du 07 au 10 janvier prochain, c’est Renault qui vient de rejoindre la meute en annonçant sa participation.

Renault va en effet, exposer son nouveau Master Z.E. Hydrogen qui est développé par la co-entreprise Symbio formée par Michelin et Faurecia. Le Master Z.E. Hydrogen est pour rappel, un utilitaire électrique équipé du système hydrogène revendiquant jusqu’à 350 km d’autonomie.

Hors le Stand de Faurecia, le losange présenta également pour la première fois « une solution de connectivité entre la voiture et la maison développée avec Otodo ». Selon Renault « Cette solution permet une communication automatique et sécurisée entre le véhicule et les objets connectés de la maison, et de contrôler ces derniers directement depuis le tableau de bord de la voiture. »