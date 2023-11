Lancement officiel de Chery en Algérie : Prix et liste des modèles disponibles  

Le géant automobile chinois, Chery, a officiellement inauguré sa présence en Algérie lors d’un événement exclusif, révélant une gamme impressionnante de sept modèles, avec des prix débutant à partir de 199 millions de centimes.

L’événement de lancement, qui s’est déroulé en présence des ministres de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, et du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a été orchestré avec élégance par le distributeur officiel, « Entreprise Leader Auto ».

Le concessionnaire a pris l’initiative de présenter sept modèles, dont le très attendu « Tigoo 2 Pro », accessible à partir de 199 millions de centimes. Ces véhicules seront disponibles à travers un réseau d’agents distributeurs, initialement déployés dans 30 wilayas.

Les dirigeants de Chery ont révélé leur ambition de mettre sur le marché 11 000 véhicules d’ici la fin de l’année, avec une projection ambitieuse de 50 000 unités en 2024. Aimen Cheriet, Directeur Général de « Chery Algérie », a souligné la qualité exceptionnelle des véhicules qui sont d’ailleurs garantie 7 ans ou 200 000 kilomètres, combinée à des prix abordables, visant à répondre aux besoins de la classe moyenne. Il a également mis en avant la vision de Chery visant à contribuer à l’établissement d’une véritable industrie automobile en Algérie.

Dans cette optique, Cheriet a partagé l’annonce selon laquelle Chery prévoit d’établir une usine de montage dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, avec une capacité initiale de 24 000 unités par an, atteignant les 100 000 unités par an dès la troisième année de production.

Découvrez ci-dessous la liste complète des modèles et de leurs prix, marquant le début d’une ère nouvelle et prometteuse pour Chery en Algérie.



Chery Tiggo



* Tiggo 2 Pro Comfort 1.5L essence 107ch MT : 199,9 millions, avec boîte manuelle à 5 vitesses.

* Tiggo 2 Pro Comfort 1.5L essence 107ch CVT avec boîte automatique.

* Tiggo 2 Pro Luxury 1.0L TCI CVT avec boîte automatique CVT.



Chérie La Série Tiggo 4



* Tiggo 4 Pro Comfort 1.5L MT boîte manuelle.

* Tiggo 4 Pro Luxury 1.5L CVT boîte automatique.

* Tiggo 4 Pro Premium 1.5L CVT boîte automatique.



La Série Tiggo 7



* Tiggo 7 Pro Comfort 1.5L TCI CVT boîte automatique.

* Tiggo 7 Pro Luxury 1.5L TCI CVT boîte automatique.



Les Modèles Tiggo 8



* Tiggo 8 Pro Premium 1.6L TGDI 7 DCT boîte automatique à 7 vitesses.

* Tiggo 8 Max 2.0L TGDI 7 DCT boîte automatique à 7 vitesses : 539,9 million de centimes.



Chery Arizo



* Arizo 5 Comfort 1.5L MT

* Arizo 5 Comfort 1.5L CVT

* Arizo 8 Comfort 1.6L TGDI CVT

* Arizo 8 Luxury 1.6L TGDI CVT