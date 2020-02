Le prochain salon de Pékin devrait être reporté

Initialement prévu pour le mois d’Avril, le salon automobile international de Pékin en Chine devrait être reporté sans surprise par les organisateurs à une date ultérieure. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

La crise sanitaire autour du Coronavirus s’amplifie de plus en plus et ne concerne plus que la Chine mais également d’autre pays comme la France. Au-delà des victimes, le virus a également impacté l’économie mondiale, ou plusieurs usines ont du suspendre leur activité par mesures de sécurité et de précautions.

D’autres évènements ont dû également être annulés ou reportés. Après le report du grand prix de Formule 1, c’est autour du salon automobile de Pékin d’être reporté par les organisateurs à une date ultérieure. C’est en tout cas ce que rapporte les journalistes anglais d’Autocar citant une source proche des organisateurs. Initialement prévu du 21 au 30 avril 2020, le salon de Pékin devrait reporté.