Dacia lance l’édition « 15 ans » sur le Duster

La série spéciale lancée par Dacia pour fêter ses quinze de présence en France s’invite aujourd’hui sur le SUV Duster. La marque du groupe Renault confirme la disponibilité de cette édition sur toutes versions du Duster. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



Le constructeur roumain a vu ses ventes et sa notoriété mondiale exploser depuis son rachat par le groupe Renault. Dacia, s’est ainsi positionnée comme la marque low-cost par excellence du groupe Renault au point ou elle a permis au losange de limiter les dégâts concernant les ventes globales du groupe en 2019.

Pour ses 15 ans de présence en France, Dacia a lancé une série spéciale depuis quelques semaines sur la majorité de ses modèles. Aujourd’hui c’est autour du Duster meilleur vente de la marque d’être proposé avec cette édition spéciale ;

Le Dacia Duster édition « 15 ans » est basé sur la version haut de gamme prestige profitant de plusieurs équipements comme la Caméra et radar de recul ou encore la climatisation automatique. La sellerie est spécifique et les aérateurs cerclés de bleu. Le Duster profite également de jantes de 17 pouces et des éléments « 15 ans » sur les seuils de porte.