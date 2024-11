Location de voiture à l’aéroport d’Alger : réservez facilement avec CIB, Visa ou Mastercard

Les voyageurs transitant par l’aéroport d’Alger peuvent désormais bénéficier d’un service moderne de location de voitures avec paiement en ligne via carte bancaire.

Une nouvelle agence pratique et accessible

L’agence de location Car On Line a ouvert ses portes au terminal 1 de l’aéroport d’Alger, offrant aux clients un service innovant. Que vous soyez en Algérie ou à l’étranger, il est désormais possible de réserver un véhicule à l’avance sur le site internet de l’agence, en utilisant des cartes Visa, Mastercard, CIB ou Eddahabia. Le véhicule sera prêt à votre arrivée, garantissant une expérience fluide et sans stress.

Des modèles variés à des tarifs compétitifs

L’agence propose trois modèles de véhicules adaptés à différents besoins :

Fiat Tipo : Disponible au prix de 5 900 DZD HT par jour, avec une franchise de 250 km/jour. Chaque kilomètre supplémentaire est facturé à 20 DZD.

: Disponible au prix de 5 900 DZD HT par jour, avec une franchise de 250 km/jour. Chaque kilomètre supplémentaire est facturé à 20 DZD. Fiat 500 X : Louée à 7 150 DZD HT par jour, idéale pour ceux recherchant un véhicule compact et stylé.

: Louée à 7 150 DZD HT par jour, idéale pour ceux recherchant un véhicule compact et stylé. Opel Grandland : Proposée à 10 000 DZD HT par jour, avec une franchise similaire de 250 km/jour. Les kilomètres excédentaires sont facturés à 30 DZD.

Une réservation en ligne simple

Pour réserver, il suffit de se rendre sur le site de Car On Line, de sélectionner les dates de location et de finaliser la transaction. Ce service est conçu pour répondre aux besoins des voyageurs locaux et internationaux, en leur offrant une solution pratique et rapide.

Un service pensé pour tous

Avec Car On Line, les déplacements depuis l’aéroport d’Alger deviennent plus faciles et accessibles, que vous soyez détenteur de cartes internationales ou locales. Ce service marque une avancée significative dans l’offre de location de voitures en Algérie.