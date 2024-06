Lubrifiants automobiles : une huile algérienne homologuée par Mercedes-Benz

La marque automobile allemande Mercedes-Benz a homologué une huile moteur fabriquée en Algérie. Il s’agit des huiles Performance Suprême PB.9310 5w30 et Performance Ultra 5w30, produites dans la wilaya de Biskra par la société Sarl Petrobaraka.

Les automobilistes algériens possédant des véhicules Mercedes pourront réduire leurs frais d’entretien en choisissant les huiles moteur Performance Suprême PB.9310 5w30 et Performance Ultra 5w30 lors de leurs vidanges. Ces produits, homologués par le constructeur allemand, sont fabriqués localement par Sarl Petrobaraka.

D’après le site spécialisé Motor 9, ces huiles algériennes répondent aux normes internationales et offrent toutes les caractéristiques techniques nécessaires pour assurer une lubrification optimale et protéger les moteurs Mercedes contre l’usure. Cette reconnaissance internationale permet une utilisation étendue de ces produits locaux, soutenant ainsi l’économie nationale et réduisant la dépendance aux produits importés.

Il est également important de noter que Sarl Petrobaraka Biskra-Algeria est référencée sur le site officiel de Mercedes-Benz.