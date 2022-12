Mercedes-AMG dévoile la nouvelle Classe S 63 E Performance

La marque à l’étoile dévoile la Mercedes-AMG S 63 E performance, avec sous le capot le groupe motopropulseur hybride rechargeable qui développe 802 chevaux et une vitesse poussée à 290 km/h.

La nouvelle Mercedes Classe S dispose également d’une variante AMG qui se voit attribué l’appellation E Performance, qui signifie que le modèle est équipé d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Une technologie garantissant au modèle 802 ch et 1430 Nm de couple de son V8 électrifié et les transmet aux quatre roues. La boîte de vitesses quant à elle est le système AMG SpeedShift MCT 9G.

Le groupe motopropulseur hybride rechargeable de la Mercedes-AMG S 63 E Performance est associé à une batterie de 13,1 kWh, offrant une autonomie électrique de 33 km et une consommation moyenne standard de 4,4 l/100 km. L’assistance électrique permet uniquement d’optimiser les performances et non de réduire la consommation. Mesurant 5,3 m de long, la Mercedes-AMG S 63 E Performance abat le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.

Coté habitacle, la limousine allemande adopte un style sportif avec quatre sièges multicontours, des menus spécifiques pour l’infotainment Mbux et le système audio Dolby Atmos. Elle est également équipée de toutes les nouvelles technologies disponibles actuellement, avec notamment la présence d’une suspension pneumatique et d’un amortissement adaptatif ainsi que de freins Compound perforés, la suspension » AMG Ride Control+ » combine une stabilisation active du roulis avec un essieu arrière co-directeur.