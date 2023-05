Mercedes dévoilera prochainement le restylage des Classe V et EQV

La marque à l’étoile dévoilera cette année le restylage de ses fourgonnettes Classe V, Vito et la variante électrique EQV, et donne quelques détails sur ce facelift. On retrouve un look plus affirmé et une mise à jour technologique.

Mercedes lancera prochainement le restylage de mi-carrière de sa gamme « V » qui sont le Classe V, la version électrique EQV et le Vito utilitaire. La présentation se fera en été, mais le constructeur allemand dévoile quelques éléments de ces restylage notamment une partie du desgin.

Sur les photos publiées, on distingue les principaux changements sont : la calandre qui devient désormais monumentale, des phares LED redessinés et des prises d’air dans le bouclier inspirées des dernières production AMG, pour un look global plus valorisant et plus affirmé.

L’autre grande nouveauté, concerne l’arrivée de la dernière version du système d’infodivertissement MBUX, qui combiné à l’arrivée de deux écrans combinés en un seul panneau, à l’instar de nombreux modèles de la marque. Le constructeur allemand annonce également l’arrivée de différents services connectés, ainsi qu’une mise à jour des aides à la conduite.