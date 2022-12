Stellantis signe un accord de partenariat avec le Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels pour la contribution à la création d’un cursus automobile en Algérie

Stellantis a signé un partenariat avec le Ministère de la Formation et de ‘Enseignement Professionnels visant à contribuer au développement des compétences dans la filière automobile en Algérie.

L’accord a été signé en présence de M. Yacine Merabi, Ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels et de M. Hakim Boutehra, Directeur Général Algérie, Tunisie chez Stellantis.



A travers ce nouveau partenariat avec le ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, Stellantis réaffirme son engagement dans la contribution à la création d’une industrie automobile en Algérie.



« Le secteur de la Formation et de l’enseignement professionnels, de par ses missions, donne une importance au partenariat pour le développement économique du pays. Notamment dans les secteurs stratégiques à l’instar de l’industrie automobile, et ce en assurant des formations professionnelles aux jeunes primo demandeurs de qualifications » a déclaré M. Yacine Merabi, Ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels STELLANTIS ALGERIE « Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui, en partenariat avec le Ministère de la Formation et de l’Enseignement Professionnels de l’Algérie, la signature de cette convention de formation. Cette collaboration permettra d’attirer de jeunes professionnels dans le secteur de l’industrie automobile en Algérie et de leur offrir de nouvelles opportunités de carrière » a déclaré M. Hakim Boutehra, Directeur Général Algérie, Tunisie chez Stellantis.



Dans son plan stratégique Dare Forward 2030, Stellantis a annoncé son ambition de devenir le leader automobile dans la région Afrique et Moyen Orient avec plus de 22 % de part de marché dans la région d’ici 2030. Cette ambition se base, notamment, sur une capacité régionale de production d’un million de véhicules par an d’ici 2030, tout en atteignant 70 % d’intégration locale.



En cohérence avec le plan stratégique régional, le projet Stellantis en Algérie s’appuie sur 3 piliers indissociables : le développement d’un tissu de fournisseurs performants ; la contribution à la création de cursus de formation supérieure et professionnelle pour l’industrie automobile ; la production, commercialisation et exportation de véhicules aux standards mondiaux.



Les formations seront dispensées par le centre de Formation Professionnelle d’Es Senia Chahid Saad Mohamed situé dans la wilaya d’ORAN.