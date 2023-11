Mini Truck Dongfeng Captain W : L’utilitaire compact offrant une multitude de solutions

Le secteur automobile algérien connaît une renaissance après plusieurs années d’immobilisme. De nombreuses marques annoncent leur retour sur le marché, parmi lesquelles Dongfeng, qui prévoit l’arrivée de divers modèles, à la fois pour les particuliers et les professionnels, à l’instar du Mini Truck Captain W.

Dongfeng se prépare activement avant le lancement officiel de sa gamme prévu pour janvier 2024. Parmi les modèles qui seront disponibles en Algérie, on trouve le pick-up double cabine Captain W, vanté comme étant le plus performant de sa catégorie.

Le Dongfeng Captain W est équipé d’un moteur essence 1.3L de 87 chevaux, nettement plus puissant que ceux de ses principaux concurrents. Au niveau des dimensions, ce pick-up offre des proportions généreuses avec une longueur de 5280 mm, une largeur de 1750 mm et une hauteur de 1980 mm, pour un empattement de 3300 mm. Le véhicule permet également une charge totale de 2990 kg.

L’intérieur du Captain W est richement équipé, offrant une direction électrique assistée, des sièges réglables, la climatisation manuelle, le Bluetooth et un autoradio avec écran tactile. Du point de vue de la sécurité, le pick-up est équipé de deux airbags (conducteur et passager), de l’ABS et d’un régulateur de vitesse

Le distributeur de la marque Dongfeng en Algérie, Algerian Automotive Counter (AAC), propose le Captain W en version double cabine au prix de 2 150 000 Dinars TTC. Ce véhicule compact promet d’apporter des solutions pratiques et performantes pour les usages personnels et professionnels.