20e édition du Salon international des Travaux publics : il se tiendra du 24 au 27 novembre

La 20e édition du Salon International des Travaux Publics (SITP), se tiendra du 24 au 27 novembre, au Palais des expositions d’Alger, ont annoncé, vendredi, les organisateurs dans un communiqué.

Organisée par le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base, en partenariat avec « Algeria Expo », filiale du groupe de la Société nationale des Foires et des Exportations (SAFEX), cette édition accueillera « 232 entreprise, dont 22 étrangères provenant de Chine, Italie, Turquie, Pologne, Allemagne et Portugal », précise le communiqué.

Le pavillon central du Salon sera un espace d’échanges entre professionnels et industriels nationaux et étrangers, avec une superficie totale d’exposition de 9.211 mètres carrés, note la même source. Ce Salon constitue « un espace pour exposer les technologies et services des entreprises nationales et étrangères, établir des partenariat avec différents bureaux d’études internationaux pour la réalisation de grands projets et échanger des expériences dans différentes spécialités représentées lors de cette édition », selon le communiqué.

Parmi les principaux domaines abordés, le communiqué cite les nouvelles techniques de construction dans les travaux publics et infrastructures de base, les équipements d’infrastructures de base, la signalisation routière, ferroviaire, maritime et aéroportuaire, ainsi que les outils de préparation et de contrôle des matériaux pour les routes, voies ferrées et infrastructures de base. Les équipements de levage, de manutention et les outils destinés aux chantiers des travaux publics seront également exposés.

L’espace d’exposition inclura des spécialités telles que la topographie, la métrologie, le contrôle de la qualité des matériaux, l’ingénierie, la recherche, le développement, la protection et la surveillance, le système d’information, les télécommunications et les nouvelles technologies, les produits de peinture et de revêtement ainsi que les produits innovants. Des établissements de formation et des organisations professionnelles seront également présents.

L’évènement connaitra également l’organisation de trois journées d’étude. La première animée par l’Organisme national de contrôle technique des travaux publics (CTTP), portera sur « les produits innovants : durabilité de l’infrastructure ». La seconde, organisée par l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), abordera le thème : « Transport ferroviaire, transition vers une mobilité intelligente et durable ».

Quant à la troisième, elle sera organisée par le Groupe public de construction ferroviaire (GPCF), intitulée « Investissements publics…la vitrine du ferroviaire ».

L’évènement, ouvert au public de 10h00 à 18h00 pendant quatre jours, sera également marqué par la signature de 5 mémorandums d’entente entre des entreprises nationales dans les domaines de la formation continue, et du BTP, a conclu la même source.