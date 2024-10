PLF 2025 : Augmentation des prix des vignettes automobiles

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2025, prévoit une augmentation significative du prix des vignettes automobiles à partir de l’année prochaine.

Selon le texte du PLF 2025, cette hausse affectera tous les automobilistes en Algérie, notamment les propriétaires de voitures de tourisme et les véhicules aménagés en utilitaires d’une puissance de 10 chevaux ou plus. Pour les véhicules de moins de 3 ans, le coût de la vignette passera de 10 000 à 25 000 dinars. Les véhicules âgés de 3 à 6 ans verront leur tarif augmenter de 6 000 à 20 000 dinars, tandis que ceux ayant entre 6 et 10 ans devront s’acquitter d’une somme variant de 4 000 à 15 000 dinars. Enfin, pour les véhicules de plus de 10 ans, le prix passera de 3 000 à 10 000 dinars.

Achat en ligne de la vignette automobile

Autre nouveauté introduite par le PLF 2025 : l’achat de la vignette automobile sera désormais possible en ligne. Les automobilistes pourront régler leur vignette via les cartes EDAHABIA ou CIB et imprimer le reçu de paiement, à présenter en cas de contrôle routier. Contrairement aux années précédentes, il ne sera plus nécessaire d’apposer la vignette sur le pare-brise du véhicule.

Ce dispositif vise à simplifier les démarches pour les usagers tout en modernisant le processus d’acquisition de la vignette.