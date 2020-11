Porsche dévoile un prototype de van développé en 2018

Le constructeur allemand vient de dévoiler un étonnant prototype d’un van imaginé en 2018 mais dont les photos n’avaient pas encore été dévoilées. Porsche a ainsi opté pour un look futuriste et audacieux.

A l’occasion de son livre publiée Porsche Unseen, le constructeur allemand revient sur 15 design imaginés entre 2005 et 2018 et qui n’ont jamais été révélés, on découvre cette camionnette rouge au style audacieux.

Des portières presque invisibles, une face avant agressive, voici les éléments de design auxquels Porsche a opté pour ce van. Surnommé Porsche Vision Renndienst, cette camionnette est un prototype développé en 2018 jamais produit et servait au constructeur allemand de voir « comment la signature Porsche pouvait s’appliquer sur un segment totalement différent », comme le rapporte le site GreenCarReports