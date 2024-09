Porsche rappelle la Taycan pour un risque de court-circuit

Le constructeur allemand annonce le rappel de sa Porsche Taycan lancée en 2019 pour un problème détecté dans les cellules des accumulateurs pouvant provoquer un court-circuit.

La Porche Taycan lancée en 2019 et restylée va devoir repasser par la case atelier. Proposée en plusieurs tailles de batterie, cette berline va devoir passer par l’atelier pour un problème détecté sur ces dernières. En effet, des contrôles ont montré que les cellules de ces accumulateurs pouvaient être défectueuses et provoquer un court-circuit sur une partie de la production.

Un problème qui n’exclut pas de provoquer un incendie le reconnait Porsche. Pour le moment, le constructeur n’a pas communiqué d’autres informations que celles imposées par les autorités européennes à savoir que cette opération les exemplaires de Taycan homologués sous les types CE débutant par e13*2007/46*0919* suivant de l’un des nombres compris entre 02 et 07, et dont la date de production est comprise entre le 21 octobre 2019 et le 17 juillet 2023.