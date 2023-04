Renault : la Clio restylée dévoilée

Le constructeur français lève le voile sur le restylage de sa citadine best-seller Renault Clio. Un lifting à l’image d’une nouvelle génération vu les nombreuses améliorations.

Renault a procédé au restylage de la cinquième génération de sa Clio avec des modifications apportées en profondeur. On découvre une face avant complètement différente, avec un visage épuré inspiré du concept Renault Scénic Vision et le nouveau logo Nouvel’R.

La Renault Clio restylée se distingue également par la présence de la nouvelle signature lumineuse du constructeur qui est baptisée « nouvelle vague ». Il s’agit de feux diurnes à LED verticaux en forme de demi diamant. A l’arrière on notera la présence un pare-chocs plus agressif et un nouveau design pour les blocs optiques.

L’habitacle de la Renault Clio restylée n’a pas été oublié également, avec un nouveau de finition réhaussé, un choix des matériaux amélioré et plus de technologies. Elle est dotée, d’un combiné d’instruments modernisé et d’un module multimédia amélioré. La taille des écrans dépend du niveau de finition choisi.

Sous le capot, la Clio restyleé ne proposera plus de blocs diesels, et se limitera à trois moteurs essence. On retrouve le Sce 65 de 1 litre développant 65 ch et 95 Nm de couple, le TCe 90 développant 91 ch et 160 Nm. La version la plus puissante est la E-Tech Hybrid 145 animée par un quatre cylindres atmosphérique de 1,6 litre couplé à deux moteurs électriques et à une batterie de 1,2 kWh développant 145 ch.

Enfin, la Renault Clio restylée sera disponible à la commande à partir du 1er juin 2023, et sera proposée avec sept couleurs de carrosserie différentes.