Renault : Luca de Meo prend la tête de la filiale Ampere

Luca de Meo, patron de Renault, sera également promu chef de la filiale Ampere, qui est spécialisée dans le développement du véhicule électrique, et annonce pour l’occasion une réduction de 40 % des couts concernant la prochaine génération de véhicules électriques.

Le groupe Renault annonçait en novembre dernier la séparation de ses activités thermiques et électriques les répertoriant sous les noms de « Power » et « Ampère ». Cette dernière est la filiale liée au développement des véhicules électriques et software vient d’annoncer qui sera son patron.

C’est en effet, Luca de Meo qui va s’attribuer une nouvelle casquette, comme chef d’Ampere et sera épaulé par deux cadres de Renault Group, à savoir Josep Maria Recasens et Vincent Piquet, respectivement nommés Directeurs des opérations et directeur financier d’Ampere.

Après sa nomination Luca de Meo a annoncé via un communiqué « viser une réduction des coûts de 40 % pour la prochaine génération de véhicules ». Une réduction qui prendra effet à partir de 2027.