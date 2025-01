Réouverture du CW-137 B entre Ziama Mansouriah et Erraguene Souissi

Le chemin de wilaya CW-137 B, reliant les communes de Ziama Mansouriah et Erraguene Souissi dans la wilaya de Jijel, a été rouvert à la circulation après une fermeture temporaire due à un éboulement rocheux survenu cette semaine.

Dès le signalement de l’incident, d’importants moyens matériels et humains ont été déployés pour sécuriser la zone, dégager les rochers et rétablir le trafic dans les plus brefs délais. Adel Lechehab, cadre à la direction des travaux publics de la wilaya, a précisé à l’APS que plusieurs engins ont été mobilisés afin d’assurer une intervention rapide et efficace.

En attendant la réouverture du CW-137 B, la circulation avait été temporairement déviée vers le chemin communal CC-8 via la localité d’Ouled Ali afin de minimiser l’impact de cette fermeture sur les usagers.

Par ailleurs, dans le cadre des mesures préventives, plusieurs opérations de traitement des sites à risque d’éboulement seront prochainement lancées sur l’ensemble des routes nationales et chemins de wilaya afin de garantir la sécurité des usagers et préserver l’infrastructure routière.