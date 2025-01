Stellantis renforce son engagement pour un écosystème automobile durable et compétitif en Algérie

L’usine FIAT de Tafraoui poursuit son ambitieux projet industriel en Algérie avec l’organisation de la 2ᵉᵘᵗᵉᶜ Convention Internationale de Fournisseurs, un événement destiné à accélérer le développement de la filière automobile locale.

Dans cette dynamique, Stellantis annonce la création d’un Pôle National d’Ingénierie, qui aura pour mission de former les talents et de développer des technologies de pointe en partenariat avec plusieurs institutions académiques, notamment l’ISTA-USTO MB, l’École Nationale Polytechnique d’Oran et l’École Nationale Polytechnique d’Alger.

Un projet industriel en plein essor

Cette 2ᵉᵘᵗᵉᶜ édition de la Convention Internationale de Fournisseurs, prévue en mai 2025, mettra en lumière l’ampleur du projet industriel de Stellantis en Algérie. Depuis la première convention d’avril 2024, le projet a connu une croissance significative, traduisant la volonté du groupe d’ancrer durablement son activité dans le pays.

Un engagement stratégique à long terme

Samir Cherfan, Directeur des Opérations Moyen-Orient et Afrique de Stellantis, souligne :

« Nous sommes fiers d’atteindre une étape majeure dans la construction d’un écosystème automobile prospère en Algérie. En organisant cette 2ᵉᵘᵗᵉᶜ Convention Internationale de Fournisseurs et en développant notre Pôle National d’Ingénierie, nous renforçons notre stratégie de deep localization. L’objectif est de structurer un réseau solide de sous-traitants algériens et de doter le pays des capacités techniques et humaines nécessaires à un secteur automobile performant et autonome. »

Favoriser l’implantation d’acteurs locaux et internationaux

En 2024, cette initiative a déjà permis de sélectionner cinq fournisseurs algériens et d’atteindre un taux d’intégration locale de plus de 10 %. Stellantis ambitionne d’atteindre 30 % d’ici 2026, en structurant un écosystème intégré capable de soutenir durablement l’industrie automobile nationale.

Pour cela, le groupe souhaite encourager les industriels algériens à investir dans la sous-traitance automobile et attirer des partenaires étrangers de référence pour apporter leur technologie et leur savoir-faire en Algérie.

Vers un écosystème automobile algérien performant

Cette rencontre s’inscrit dans la stratégie de Stellantis visant à développer un écosystème automobile durable et compétitif en Algérie. L’objectif est de positionner la région Moyen-Orient et Afrique comme un leader en matière de création de valeur d’ici la fin de la décennie.

Avec la 2ᵉᵘᵗᵉᶜ Convention Internationale de Fournisseurs, Stellantis marque une nouvelle avancée dans son engagement à bâtir une industrie automobile algérienne forte et autonome.