Rolls-Royce dévoile la version longue de la Ghost

La luxueuse marque britannique dévoile la version longue de sa superbe Rolls-Royce Ghost dévoilée récemment. Cette nouvelle version limousine se veut encore plus luxueuse et plus confortable.

Rolls-Royce revient à la charge, après avoir dévoilé la toute nouvelle Ghost au début du mois, le constructeur très haut de gamme britannique vient de dévoiler la version longue de cette dernière. Cette version dispose d’un empattement plus long de 17 cm procurant plus d’espace aux jambes.

La marque de Goodwood a voulu conserver clairement les lignes élégantes de la version standard et ceci en allongeant les portes arrière et les panneaux de carrosserie qui entourent les portières. Les vraies différences entre les deux versions se trouvent dans l’habitacle. En effet, la version limousine de la Ghost, adopte plus de place, des sièges encore plus confortables, et un réfrigérateur fait son apparition entre les sièges arrière.

La Rolls-Royce Ghost limousine dispose également d’une technologie embarquée supérieure à la version classique. Elle dispose d’un système de filtration d’air sophistiqué, d’un affichage tête haute, d’une fonction d’auto-stationnement et de phares laser offrant plus de 600 mètres de portée.

Au déla de son bloc V12 bi-turbo de 6,75 litres développant 571 chevaux et 850 Nm de couple, cette Ghost limousine, embarque à l’inverse de la version classique la transmission intégrale et les quatre roues directrices. Les tarifs de cette version ne sont pas encore connus.