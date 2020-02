Salon de Genève 2020 : DS présente le concept Aero Sport Lounge

La marque premium du groupe PSA dévoilera à l’occasion du salon automobile de Genève en plus de sa nouvelle berline DS9, un inédit concept de SUV 100 % électrique baptisé : Aero sport Lounge.

La marque DS du groupe PSA veut décidemment élargir sa gamme, puisque quelques jours après la levée de voile de la nouvelle berline DS9, le constructeur français vient d’annoncer le nouveau concept de SUV qu’il dévoilera en plus de cette berline au salon de Genève du 05 au 15 mars prochain.

Ce nouveau concept 100 % électrique est baptisé Aero Sport Lounge et mesure 5 mètres de long. Il affiche un imposant design agressif avec notamment ses projecteurs effilés et son capot intégrant des appendices aéro. Il adopte également une ligne de toit plongeante, des flancs creusés et des rétroviseurs caméras.

A bord, ce nouveau concept se distingue par la présence d’une intelligence artificielle baptisée IRIS, et deux larges lames qui permettent des projections en guise d’écran. Le pare-brise servira d’écran ou est projeté les éléments nécessaires à la conduite. DS précise également que l’accoudoir central sert de commande gestuelle servant de réponse sensorielle pour la main. Sous le capot, le Concept DS Aero Sport Lounge sera équipé d’une motorisation électrique développant une puissance de 680 chevaux, et d’une batterie de 110 kWh située dans le plancher permettant une autonomie de 650 km.