Scooters : Liger Mobility dévoile une technologie qui permet de rester en équilibre à l’arrêt

Le constructeur indien Liger Mobility vient de dévoiler une nouvelle gamme de scooters électriques inédite, qui grâce à de l’intelligence artificielle permet de garder l’équilibre à faible allure sur la moto.

Comme on le sait à haute vitesse, un deux-roues est naturellement stable en terme d’équilibre, mais il en est autrement à faible allure ou à l’arrêt. Désormais, il en sera autrement avec l’innovation du constructeur indien Liger Mobility.

Liger Mobility vient en effet, de lancer ses nouveaux scooters Liger X et X+ dotés d’une technologie brevetée, baptisée AutoBalancing, qui permet de rester en équilibre automatiquement sur le scooter même à l’arrêt.

Cette technologie procure ainsi plus de confort et de sécurité au conducteur et permet même de rassurer les débutants. Ce système est activé à basse vitesse et à l’arrêt, mais demeure en veille à haute vitesse où le scooter est naturellement plus stable.