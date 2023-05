Seat arrêtera la commercialisation de voitures dès 2030

La marque espagnole Seat arrêtera la production de voitures d’ici 2023, pour se transformer en marque de services et de mobilité urbaine dès 2030. En attendant cette échéance, le constructeur continuera de vendre des véhicules thermiques.

Face au succès grandissant de sa filiale sportive Cupra, la marque Seat commençait à poser dilemme au sein du groupe Volkswagen, et voilà désormais qu’on connait l’épilogue de cette marque historique.

Créée en 1950, et rachetée par le groupe Volkswagen en 1986, le constructeur Seat connaitra ses dernières années en tant que marque automobile. En effet, le groupe Volkswagen va faire de Seat une marque dédiée aux services et de mobilité urbaine dès 2030.

La marque « prépare actuellement le renouvellement de ses modèles Ibiza, Arona et Leon afin de continuer à proposer des voitures hybrides rechargeables et dotées de motorisations thermiques les plus efficientes jusqu’à la fin de cette décennie », lit-on dans le communiqué officiel du groupe Volkswagen. Mais après ça, Seat ne vendra plus que de petits véhicules électriques de « micro-mobilité » conçus exclusivement pour les villes, en plus de services et de solutions d’autopartage.