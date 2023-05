Tesla arrête la production des Model S et X avec un volant à droite

Le géant constructeur automobile américain Tesla, va abandonner la production de ses Model S et X avec un volant à droite et ceci dans le but de faire des économies.

Les conducteurs britanniques souhaitant acquérir une voiture Tesla vont être déçus. La marque américaine spécialisée dans les voitures électriques, va abandonner la production de ses deux véhicules Model S et X avec un volant à droite.

Un représentant de la marque en Grande-Bretagne, a déclaré que la stratégie de Tesla est de proposer les deux modèles cités uniquement avec la conduite à gauche dans un avenir proche ce qui permettrait selon lui d’augmenter la production et d’améliorer la qualité.

Hormis cet argument, le but de Tesla est de faire des économies d’échelle vu que les modèles S et X ne connaissent pas le même succès que le Model Y. les clients britanniques ayant déjà commandé proposer les deux modèles uniquement avec la conduite à gauche dans un avenir proche permettrait d’augmenter la production et d’améliorer la qualité.