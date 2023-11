Skoda dévoile la nouvelle génération de sa Superb

Le constructeur tchèque lève le voile sur la nouvelle et quatrième génération de sa Skoda Superb. Elle est dévoilée à côté de la version Combi encore plus spacieuse et avec l’exclusivité d’adopter la nouvelle motorisation PHEV, en plus d’hybrides « légers ».

Skoda officialise la nouvelle génération de sa Superb, qui est techniquement proche de la nouvelle Kodiaq dévoilée récemment. Cette nouvelle Super sera proposée en version berline classique ainsi qu’en version break Combi à l’inverse de la Volkswagen Passat, lancée qu’en version break.

La nouvelle Skoda Superb est érigée sur la plateforme MQB, la même que l’ancienne génération, qui adopte ainsi un empattement inchangé de 2,84 m. Elle mesure 4,91 m (+43 mm), tandis que la Superb Combi atteint désormais 4,90 m (+40 mm). Avec ces dimensions, elle affiche un volume de coffre de 645 litres (+20 l) pour la version berline, et 690 litres en version Combi en configuration 5 places extensible à 1920 litres banquette rabattue.

L’habitacle se distingue par un combiné d’instruments numériques et d’un écran d’infodivertissement de 10 ou 13’’, avec comme nouveauté la possibilité de profiter d’un affichage tête-haute et reprend du nouveau Kodiaq le chargeur de smartphone à refroidissement intégré et les boutons de commande centraux personnalisables.

Sous le capot, la nouvelle Skoda Superb est proposée avec trois moteurs TSI et deux moteurs TDI, avec donc le choix entre le mild-hybrid 1.5 TSI (150 ch) et le 2.0 TSI (204 ou 265 ch) en essence et le 2.0 TDI (150 ou 193 ch). Toutes les motorisations sont équipées de série de la boite robotisée à double embrayage DSG. A noter la présence inédite de la version iV, hybride rechargeable pour la version Combi. Son 1.5 TSI électrifié développe 204 ch. Sa batterie de 25,7 kWh autoriserait une autonomie 100% électrique de plus de 100 km.