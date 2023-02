Skoda prévoit le lancement d’un nouveau SUV 100 % électrique

Le constructeur tchèque prévoit le lancement l’année prochaine d’un nouveau SUV qui sera placé sous le Skoda Enyaq et qui adopterait des éléments de design du concept Vision 7 S.

Skoda devrait inclure un nouveau modèle électrique plus abordable que l’Enyaq iV qui sera placé sous ce dernier. Selon le site Autobild, il s’agirait d’un SUV compact et qui serait l’équivalent électrique du Karoq. Le SUV devrait être baptisé Elroq, et viserait un prix d’entrée de gamme inférieur à 40 000 euros.

Le futur Skoda Elroq, sera également érigé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, et sera doté pour le modèle entrée de gamme d’une puissance de 150 ch et d’une batterie de 48 kWh. Les versions supérieures devraient bénéficier d’une puissance allant jusqu’à 265 ch et 77 kWh de puissance pour la batterie.