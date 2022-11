Après le lancement de son SUV #1, la marque Smart prépare l’arrivée de son nouveau SUV #3 électrique qui sera lancé dans la catégorie des grands modèles familiaux compacts.

Jusqu’ici spécialité des mini-citadines, la marque Smart s’est lancé dans le segment des SUV avec son premier modèle SUV #1 mesurant 4,27 mètres de long. Mais ce n’est pas tout puisque Smart se prépare déjà à l’arrivée de son nouveau Smart #3.

Un nouveau modèle dont on peut déjà admirer le design grâce à la présentation du ministère chinois de l’industrie. On remarque ainsi un modèle encore plus gros que le premier SUV, qui mesurera 4,44 mètres de long et adoptant un style façon « coupé quatre portes ».

Basé sur la plateforme du Smart #1, ce nouveau SUV développera 272 chevaux dans sa version de base et 400 chevaux dans le haut de gamme.