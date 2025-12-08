Spéculation automobile : arrestation d’un homme d’affaires pour revente illégale de véhicules Fiat Doblo

La police judiciaire de Blida a démantelé un réseau de spéculation portant sur des véhicules Fiat Doblo neufs.

Un homme d’affaires de 34 ans a été arrêté pour avoir acheté près de 100 véhicules utilitaires auprès d’un concessionnaire agréé, officiellement destinés à une activité professionnelle, puis les avoir revendus illégalement à des prix fortement majorés. Cette pratique a contribué à une hausse artificielle des prix et à une perturbation du marché automobile.



L’enquête, menée par la brigade spécialisée dans les crimes économiques et financiers, a révélé l’ampleur de la fraude.



Le suspect a été présenté devant le parquet de Boufarik, tandis que la police rappelle que de telles pratiques spéculatives sont strictement interdites et passibles de sanctions pénales.