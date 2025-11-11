Industrie : Tirsam renforce la production nationale avec une nouvelle série de camions utilitaires

Le constructeur algérien Tirsam, basé à Batna, annonce le lancement d’une nouvelle gamme de petits camions utilitaires destinés à divers usages professionnels. Ces véhicules, équipés d’un moteur de 1,5 litre, sont conçus pour offrir un bon compromis entre puissance, fiabilité et efficacité énergétique, tout en s’adaptant aux conditions routières locales, souvent difficiles.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Tirsam visant à renforcer la production nationale et à diversifier son offre sur un marché algérien des utilitaires dominé par les marques chinoises. Le groupe espère séduire les PME et artisans en proposant des modèles robustes, simples et adaptés aux besoins quotidiens.

Fondé en 2008, Tirsam s’est imposé comme un acteur majeur dans la fabrication de tracteurs, camions et équipements agricoles, et détient la représentation exclusive de la marque DEVELON en Algérie. Après le succès de ses précédents modèles vendus en ligne, le constructeur poursuit son expansion avec cette nouvelle gamme, qui devrait être commercialisée dans les prochains mois.

Ce projet confirme la volonté du groupe de soutenir la relance de l’industrie mécanique nationale et de développer une production locale compétitive, capable de réduire la dépendance aux importations.