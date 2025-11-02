FIAT El Djazaïr lance le nouveau Doblò Panorama GPL : une solution économique, écologique et garantie 5 ans

FIAT El Djazaïr enrichit son offre avec le lancement du nouveau Doblò Panorama GPL, un modèle combinant performance, économie et respect de l’environnement.

Ce lancement marque une première en Algérie, FIAT devenant le premier constructeur automobile du pays à proposer une motorisation GPL bénéficiant d’une garantie constructeur de 5 ans ou 100 000 km.

Fruit d’un partenariat stratégique avec Ghazal, pionnier national de la conversion au GPL depuis 1995, ce modèle est équipé d’un système GPL développé sur mesure pour le Doblò Panorama. Homologué par FIAT et certifié par l’équipementier italien Landi Renzo, ce dispositif est installé dans le strict respect des normes techniques et environnementales du constructeur.

Grâce à cette double motorisation essence-GPL, le Doblò Panorama atteint une autonomie cumulée de plus de 1 200 km, grâce à un réservoir additionnel de 60 litres de gaz. Ce modèle représente ainsi une solution idéale pour les conducteurs à la recherche d’un véhicule polyvalent, économique et plus respectueux de l’environnement.

Le Fiat Doblò Panorama GPL est proposé à partir de 3 549 000 DZD. Les clients déjà inscrits pour la version essence verront leurs dossiers traités selon l’ordre chronologique d’enregistrement et seront contactés par leur agent agréé FIAT pour se voir proposer une version GPL, selon la disponibilité.

Les nouveaux clients souhaitant bénéficier de cette offre peuvent toujours s’inscrire via le site officiel www.fiat.dz.



Avec le lancement du Doblò Panorama GPL, FIAT El Djazaïr confirme sa volonté d’accompagner la transition énergétique du parc automobile algérien, en démocratisant l’accès à une mobilité plus verte, plus accessible et garantie dans la durée.