Renault dévoile le nouveau Trafic E-Tech, son futur utilitaire 100 % électrique

Renault a présenté au salon Solutrans à Lyon la version finale du nouveau Trafic Van E-Tech, premier modèle d’une nouvelle génération d’utilitaires 100 % électriques de la marque. Son lancement est prévu pour fin 2026 et il s’inscrira aux côtés des futurs modèles électriques Goelette et Estafette.

Totalement repensé, ce Trafic adopte une plateforme skateboard, un design inédit et une grande maniabilité avec un rayon de braquage équivalent à celui d’une Clio. Il sera équipé d’un moteur électrique 150 kW (≈200 ch) en propulsion et proposé avec deux capacités de batterie :

450 km WLTP en version grande autonomie (au lancement),

350 km WLTP en version urbaine (disponible plus tard).

Il inaugurera également une architecture 800 V, permettant une recharge de 15 % à 80 % en environ 20 minutes, ajoutant jusqu’à 260 km d’autonomie.

L’habitacle inclura deux écrans et le système multimédia openR adapté aux besoins professionnels. Le modèle intégrera aussi les technologies V2L et V2G, permettant d’alimenter des appareils externes ou de restituer de l’énergie au réseau.

Proposé en deux longueurs (L1 et L2), il offrira un volume allant jusqu’à 5,8 m³, une charge utile annoncée jusqu’à 1,25 tonne et une capacité de remorquage de 2 tonnes.

Ce modèle sera exclusivement électrique et remplacera l’actuel Trafic électrique, tandis que la version diesel actuelle continuera d’exister parallèlement.