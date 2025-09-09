IATF 2025 : des accords d’exportation pour les motocycles et accessoires automobiles algériens vers l’Afrique

Des entreprises algériennes ont conclu, lundi à Alger, plusieurs accords stratégiques d’exportation de motocycles et d’accessoires automobiles à destination de différents marchés africains, dans le cadre de la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF-2025).

Le premier accord a été signé entre Algeria Ham Motors, fabricant de motocycles de la marque SYM, et l’entreprise tunisienne Mega Cycle. Il porte sur l’exportation de sept modèles assemblés localement vers la Tunisie.

La même société a par ailleurs conclu un mémorandum d’entente avec la Société générale des équipements et de distribution du Tchad, afin de fournir prochainement des motocycles commerciaux à trois roues au marché tchadien. La valeur combinée de ces deux partenariats dépasse 1,2 million de dollars.

À cette occasion, Mohamed Amine Boujnah, directeur de Mega Cycle, a salué les progrès accomplis par l’industrie algérienne, estimant que ce dynamisme favorisera la conclusion de nouveaux accords. De son côté, Hussein Kadmi, représentant de la partie tchadienne, a souligné que cette coopération s’inscrit pleinement dans la volonté de renforcer les échanges commerciaux intra-africains.

Un troisième accord a également été conclu entre la start-up algérienne Idenet, spécialisée dans les accessoires automobiles, et la société sud-africaine Metair Investments, acteur majeur du secteur. Évalué à 150 millions de dollars, il prévoit l’importation par Idenet de matières premières destinées à la fabrication de faisceaux électriques, qui seront ensuite réexportés vers l’Afrique du Sud.

Ali Maameri, directeur d’Idenet, a affirmé que cette collaboration, prévue sur cinq ans, valorisera les compétences locales, contribuera à l’essor de la jeunesse algérienne et confirmera la capacité de l’Algérie à jouer un rôle clé dans l’édification d’une industrie automobile intégrée à l’échelle du continent.