Algérie : un nouveau projet de loi révolutionne l’obtention et le contrôle du permis de conduire

L’Algérie s’apprête à transformer en profondeur son système de permis de conduire grâce à un nouveau projet de loi axé sur la sécurité routière et la compétence des conducteurs.

Le projet durcit les sanctions à l’encontre des chauffeurs professionnels en cas de conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants, ou en cas d’implication dans des accidents graves. Ceci reflète la volonté ferme de dissuader les abus et d’assurer une plus grande discipline sur les routes.

Ce nouveau projet de loi sur la circulation routière propose une vision moderne de l’organisation des permis de conduire sous toutes ses branches. Il encadre strictement les conditions d’octroi, vise à améliorer la formation des conducteurs, réglemente la conduite professionnelle et légifère sur les permis étrangers.

Ce cadre légal vise in fine à réduire le nombre d’accidents de la route grâce à un système intégré fondé sur la dissuasion d’une part, et sur le renforcement de la compétence professionnelle des conducteurs d’autre part, en droite ligne avec les aspirations de l’État pour la protection des vies et l’amélioration de la sécurité sur les routes.