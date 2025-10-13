SNTF : des réductions jusqu’à 50 % pour rendre le train accessible à tous

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) lance une série d’offres avantageuses pour rendre les trajets en train plus accessibles à tous les Algériens.

Parmi ces formules : des réductions jusqu’à 50 %, des abonnements illimités et des cartes combinées train-bus. Les étudiants, retraités, personnes handicapées, familles et groupes bénéficient de tarifs préférentiels.

Les jeunes (12-28 ans) et les seniors profitent de 20 % de remise, les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement, et les personnes à mobilité réduite peuvent obtenir la gratuité totale selon leur taux d’invalidité.

La SNTF propose aussi des réductions collectives allant jusqu’à 50 % pour les clubs sportifs ou colonies de vacances.

Avec cette politique tarifaire inclusive et numérique — via son site et son application mobile —, la SNTF vise à relancer l’attractivité du train en Algérie, en le positionnant comme un moyen de transport économique, pratique et solidaire.