Renault dévoile la nouvelle Twingo

Renault a dévoilé la nouvelle Twingo électrique, un modèle qui marque une avancée majeure en matière d’écologie et d’accessibilité. Affichée à moins de 20 000 euros, elle devient la voiture électrique la plus abordable de la marque.

Selon Renault, cette nouvelle génération affiche une empreinte carbone réduite de 65 % par rapport à la précédente, grâce notamment à une batterie LFP de 27,5 kWh, plus compacte et moins polluante à produire. L’empreinte carbone de la voiture serait compensée après 30 000 à 35 000 km, contre 45 000 km en moyenne pour les autres modèles électriques.

La Twingo pèse seulement 1 200 kg et offre une autonomie de 263 km (cycle WLTP). Bien que 45 % de ses composants soient produits en Chine, l’assemblage sera effectué en Slovénie, ce qui lui permettra de bénéficier du bonus écologique et du leasing social.

Cette nouvelle Twingo s’inscrit dans la stratégie « Renaulution » de Renault, visant à démocratiser la mobilité électrique et à proposer des modèles plus propres et plus accessibles, tout en réduisant leur impact environnemental.