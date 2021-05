Stellantis : Jeep et Fiat préparent l’arrivée de petits SUV en 2022 et 2023

L’unité d’assemblage du groupe Fiat Chrysler Automobiles de Tychy en Pologne va produire 3 nouveaux SUV, un pour Fiat, un pour Jeep et un autre pour une marque du groupe Stellantis pas encore citée.

La nouvelle entité Stellantis créée par les groupes PSA et FCA, vient d’avaliser le lancement de trois nouveaux SUV citadins basés sur plateforme CMP pour Jeep, Fiat et une troisième marque qui pourrait s’agir d’Alfa Romeo et le tout dans l’usine polonaise Tychy qui appartenait à FCA. Cette dernière produit actuellement la Fiat 500 et la Lancia Ypsilon.

Le premier modèle attendu est celui de Jeep pour novembre 2022, puis ça sera autour de celui de Fiat en Avril 2023. Le troisième dont on ignore encore de quelle marque suivra quelques mois plus tard. Ces trois modèles reposeront sur la plateforme CMP du groupe PSA déjà utilisée sur les Peugeot 2008, DS3 Crossback ou encore Opel Mokka. Affaire à suivre.