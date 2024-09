Stellantis : lancement de la production du Jeep Grand Cherokee L en Égypte

Stellantis renforce sa présence dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) avec le lancement d’une ligne de production et d’assemblage du Jeep Grand Cherokee L en Égypte, au sein de l’usine Arab American Vehicles (AAV), affiliée à l’Organisation Arabe pour l’Industrialisation.

Avec cette nouvelle unité de fabrication, Stellantis franchit une étape clé dans sa stratégie « Dare Forward 2030 », consolidant ainsi le rôle central de l’Égypte dans son expansion au Moyen-Orient et en Afrique. Ce redémarrage de la production locale témoigne de l’engagement à long terme du groupe envers le marché égyptien et de son importance dans les plans de croissance régionaux.

« Ce lancement marque une étape cruciale dans notre stratégie Dare Forward 2030 », a déclaré Samir Cherfan, Directeur des opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique. « En redémarrant la production à l’usine Arab American Vehicles (AAV), nous n’introduisons pas seulement un nouveau véhicule Jeep ; nous réaffirmons notre engagement envers la croissance industrielle de l’Égypte et solidifions notre position dans la région MEA. Notre objectif est de devenir le leader du marché en Égypte et d’augmenter notre part de marché régionale à plus de 22 % d’ici 2030. »

« La région est très dynamique, et nous avons des plans ambitieux », a ajouté Cherfan. « Nous visons à devenir le principal acteur régional avec un million de véhicules vendus d’ici 2030, dont 35 % seront électriques. Nous voulons atteindre plus de 90 % d’autonomie de production régionale, c’est-à-dire produire dans la région pour la région, ce qui nous positionnera de loin comme le joueur le plus localisé de la région. »

L’assemblage du Jeep Grand Cherokee L en Égypte est un mouvement stratégique qui soutient directement la vision Dare Forward 2030 de Stellantis MEA. En tirant parti de la situation géographique stratégique de l’Égypte et de sa main-d’œuvre qualifiée, Stellantis améliore sa capacité à servir le Moyen-Orient et l’Afrique avec des véhicules de haute qualité adaptés, renforçant ainsi son engagement envers la production locale. Cette initiative s’aligne également avec l’objectif de Stellantis d’introduire 25 nouveaux modèles dans la région d’ici 2030, favorisant la croissance et la durabilité dans les marchés clés.

Le redémarrage de la fabrication locale de Stellantis et l’introduction du Jeep Grand Cherokee L sur les lignes de production égyptiennes est un vote de confiance dans les capacités des professionnels égyptiens et la solidité des infrastructures locales. Cette initiative est étroitement alignée avec la stratégie plus large du gouvernement égyptien visant à améliorer la fabrication locale et à stimuler la croissance économique à travers le développement industriel.

L’histoire de Stellantis en Égypte remonte à plusieurs décennies, avec un partenariat de longue date avec l’Organisation Arabe pour l’Industrialisation à travers l’usine AAV.

« Notre collaboration étendue avec AAV a été déterminante dans le succès de Stellantis en Égypte », a déclaré Hesham Hosni, Directeur Général de Stellantis Égypte. « Ce relancement de la production locale démontre non seulement notre confiance dans l’expertise égyptienne mais aussi notre engagement à fournir des véhicules de classe mondiale adaptés aux préférences locales. »

Le Jeep Grand Cherokee L, désormais assemblé en Égypte, représente l’aboutissement de plus de 30 ans d’excellence en SUV. Ce dernier modèle, équipé de technologies de sécurité avancées et d’aménagements luxueux, est conçu pour répondre aux besoins évolutifs des consommateurs égyptiens en leur offrant la légendaire capacité Jeep.

En localisant la production, Stellantis contribue à la création d’emplois, au développement des compétences et au transfert de technologies en Égypte. Ce mouvement devrait avoir un effet positif sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement automobile, favorisant l’innovation et la croissance économique dans la région.

Le lancement du Jeep Grand Cherokee L en Égypte est plus qu’une simple introduction de produit ; c’est une réaffirmation de la vision de Stellantis pour l’avenir de la mobilité au Moyen-Orient et en Afrique. Alors que l’entreprise continue d’investir dans la fabrication locale et les offres de produits adaptées, elle réaffirme sa position en tant qu’acteur clé dans la formation du paysage automobile de la région.

À propos du Jeep Grand Cherokee L : Le Jeep Grand Cherokee L est lancé sur le marché égyptien avec un moteur V6 de 3,6 litres, produisant 290 chevaux. Ce moteur est associé à une transmission automatique à 8 vitesses, offrant un équilibre parfait entre puissance et efficacité énergétique. Ces spécifications de groupe motopropulseur fournissent aux conducteurs une expérience de conduite fluide et dynamique sur divers types de routes.

Le Jeep Grand Cherokee L se distingue par un design intérieur et extérieur unique qui reflète son héritage et sa légende. L’équipe Jeep a conçu un véhicule qui combine élégance luxueuse et fonctionnalité pratique. Les mises à jour extérieures incluent une grille avant inclinée qui accentue la longueur du capot, des phares LED fins, et une grille à sept fentes distinctive qui est plus large et plus élégante. Le nouveau design présente également une ligne de toit qui transmet légèreté et harmonie, avec des feux arrière LED élégants soulignant le caractère artistique du véhicule.

Le Jeep Grand Cherokee L est disponible en tant que SUV à trois rangées avec une capacité d’accueil allant jusqu’à sept passagers. Cette mise à jour du design traditionnel du Grand Cherokee offre flexibilité et capacité pour les familles et groupes plus nombreux, en plus de toutes les caractéristiques et capacités pour lesquelles ce véhicule est connu depuis des années. Cette nouvelle option répond aux besoins des clients recherchant un SUV pouvant accueillir plus de cinq passagers.

À l’intérieur, le Jeep Grand Cherokee L est conçu pour être parmi les plus remarquables et technologiquement avancés de l’industrie, avec un accent sur les détails et le confort moderne. Le design intérieur comprend un nouvel affichage du système Uconnect 5 de 10,1 pouces et un système audio premium Alpine. Le véhicule comprend également un système de caméra pour les sièges arrière, fournissant une image haute définition des passagers des deuxième et troisième rangées, avec la possibilité de zoomer sur l’un des cinq sièges arrière.

Le Jeep Grand Cherokee L dispose de plus de 110 caractéristiques technologiques de sécurité et de sûreté, y compris des applications innovantes de technologies qui améliorent la connectivité entre le conducteur, le véhicule et la route. Il offre également une gamme de technologies d’assistance au conducteur, telles que le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance sur autoroute.