Toyota Hilux: Un beau restylage arrive

Pour Toyota, toute nouvelle génération du pick-up Hilux (ou restylage) est synonyme d’événement.

Et pour son restylage prévu cette année, Toyota n’a pas voulu faire dans la figuration pour le Hilux 2020 qui va arriver avec une nouvelle motorisation en plus des ajouts stylistiques comme son antique châssis échelle, une face avant redessinée et des feux à LED à l’avant et à l’arrière.

Le Toyota Hilux restylé maintient donc son châssis légendaire à échelle et célèbre aussi par ses suspensions arrière à lames qui reçoivent cette année des améliorations techniques favorisant la souplesse du véhicule. Il adopte un nouveau moteur quatre cylindres 2.8 Diesel qui gagne 54 ch par rapport à l’actuelle motorisation.

Ainsi armé, Hilux réalise le 0 à 100 km/h en 10 secondes et profite d’un couple de 500 Nm disponibles dès les bas régimes. La consommation de ce nouveau moteur est annoncée à 7,8 l / 100 km.