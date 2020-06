Hyundai dévoile le Santa Fe restylé

Le constructeur coréen nous dévoile aujourd’hui le restylage de la quatrième génération de son SUV Hyundai Santa Fe. Ce dernier est digne d’une nouvelle génération puisqu’il change entièrement.

Le restylage dans le monde automobile est génération est une lègère amélioration ou encore une mise à jour du modèle en cours. Toutefois, parfois certains constructeurs optent pour un beaucoup de changement comme c’est le cas avec le restylage du Hyundai Santa Fe, radicalement modifié.

Le Santa Fe restylé adopte une nouvelle plateforme permettant au véhicule de prendre plus de volume avec désormais 4,78 m de longueur (+1,5 cm), 1 m 90 de largeur (+ 1cm) tandis que la hauteur et l’empattement restent les mêmes à 1,68. Un gain d’espace qui permet selon Hyundai de gagner 3 cm d’espace aux genoux pour les passagers de la deuxième rangée et un volume de coffre augmenté de 14 litres pour s’afficher désormais à 562 litres.

Le look de la quatrième génération du SUV coréen quant à lui n’est plus reconnaissable puisqu’il adopte désormais un design complètement changé avec des projecteurs effilés, des boucliers revus et principalement une inédite calandre au profil tridimensionnel désormais enveloppant notamment les feux de jour à LED verticaux. On y découvre également de nouvelles jantes alliage et a l’arrière on y découvre de nouveaux feux reliés entre eux par un bandeau lumineux.

L’habitacle n’est pas en reste puisqu’il a également été repensé et modernisé avec désormais une imposante inédite console centrale flottante, un écran central tactile plus grand désormais de 10,25 pouces, et un combiné d’instruments numérique de 12,3 pouces.

Grâce à cette nouvelle plateforme, le Santa Fe restylé peut se décliner sous le capot en version hybride et hybride rechargeable. La version hybride se compose d’un moteur T-GDi 1,6 litre, un moteur électrique de 60 ch et une batterie lithium-ion de 1,49 kWh dont la puissance cumulée des trois moteurs est de 230 ch pour un couple de 350 Nm.

La version hybride rechargeable quant à elle arrivera l’année prochaine avec le même moteur thermique associé cette fois à un bloc électrique de 91 ch avec une batterie lithium-ion polymère de 13,9 kWh pour une puissance cumulée affichée à 265 ch et 350 Nm de couple. Un nouveau moteur quatre cylindres 2.2 L diesel de 202 ch et 440 Nm sera également proposé.

Enfin le Santa Fe restylé sera proposé avec trois nouveaux coloris supplémentaires qui sont Glacier White, Taiga Brown et Lagoon Blue pour une commercialisation prévue en septembre pour la version hybride et début 2021 pour l’hybride rechargeable.