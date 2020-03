Toyota / Hino : Coopération pour un poids lourd électrique

Si Hino, qui fait partie du groupe Toyota, coopère assez rarement avec les autres marques du groupe, le projet d’un poids lourd est entrain de rassembler ses compétences avec celles de la marque Toyota. Ce camions sera 100% électrique.

Techniquement, les deux marquent parient sur une pile à combustible (PAC) à hydrogène pour développer un poids lourd zéro émission. Selon les premières indication, cette pile sera la même que celle de la Toyota Mirai de seconde génération.

Concernant le camion, Hino indique que ce projet reposera sur la base d’un Hino Profia avec une prévision de poids total en charge de 25 tonnes. Hino et Toyota visent une autonomie de 600 km et c’est là tout l’intérêt d’une batterie à hydrogène, qui est plus légère et moins chère.