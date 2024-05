Transport urbain à Alger : Réouverture de la station ETUSA d’El Harrach après des travaux de modernisation

L’Etablissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (Etusa), a annoncé mercredi dans un communiqué, la réouverture de sa station urbaine d’El Harrach, après des travaux d’aménagement et d’extension et d’embellissement qui ont permis de l’équiper de plusieurs commodités, dont un service qui informe les usagers des horaires du passage des bus en temps réel.

« Cette station urbaine est équipée d’un abri bus intelligent, qui permet l’accès à l’information relative au réseau urbain via des codes QR, l’affichage des itinéraires via des girouettes électroniques et, pour la première fois, l’annonce du temps d’arrivée des bus en temps réel, les aléas d’exploitation et la température », précise l’Etusa.

De plus, des salles d’attente sont mises à la disposition des citoyens et qui sont dotées d’écrans d’information voyageurs, des écrans tactiles ayant accès à tous les services de l’Etusa et spécialement « e-Khadamati » pour faciliter les transactions commerciales et une agence commerciale pour la réception, l’orientation et la vente, indique la même source.

La station relookée, ajoute l’Etusa, est aussi équipée d’un mini poste de commandement pour gérer et diffuser les informations relatives à l’exploitation des autobus et la gestion de la station, et de caméras de surveillance pour assurer une meilleure sécurité des usagers de cette station.