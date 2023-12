Un partenariat algéro-italien pour la fabrication de composants automobiles en Algérie

La société Holiding Algerian Chemical Specialities (ACS) vient de conclure un protocole d’accord avec l’entreprise italienne SOAG-SIGIT pour la mise en place d’une coentreprise destinée à la production de composants et de structures en plastique et en caoutchouc à usage dans l’industrie automobile.

La réunion, tenue au siège d’ACS, a rassemblé Samir Yahiaoui, PDG du Holding, et Lorenzo Manoni, directeur général technique et responsable du développement chez SOAG-SIGIT, une société internationale spécialisée dans la fabrication de structures et de composants en plastique et en caoutchouc pour de grands constructeurs automobiles tels que Fiat, Skoda, Volkswagen et Geely, a été soulignée dans un communiqué officiel.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre des efforts déployés conformément aux directives du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun. Ces efforts visent à soutenir l’essor de l’industrie automobile en Algérie et à accroître le niveau d’intégration nationale. L’objectif est de trouver des partenaires économiques expérimentés, dotés d’un savoir-faire technologique et industriel reconnu à l’échelle internationale. Cela s’inscrit dans la perspective de produire des composants et des pièces de rechange automobiles directement en Algérie.

Ce partenariat représente une avancée significative dans le renforcement de l’infrastructure industrielle du pays, ouvrant la voie à une augmentation substantielle de la capacité de production locale dans le secteur automobile.



Cette rencontre, à laquelle ont participé le représentant de la société SIGIT en Algérie, les cadres du Holding ACS, ainsi que les PDG des filiales concernées et le Groupe ENPC, s’est soldée par la signature d’un protocole d’accord entre les deux parties, portant sur la création d’une entreprise conjointe pour la production de composants et structures en plastique et caoutchouc destinés à l’industrie automobile.

Ce partenariat « s’étendra dans un futur proche aux peintures et verre, qui rentrent dans le domaine d’activité du Holding ACS, a fait savoir le communiqué tout en mentionnant que « la société conjointe sera fort probablement implantée dans la wilaya d’Oran ».

Après la signature, M. Yahiaoui s’est exprimé sur « l’importance de ce projet qui coïncide avec le lancement d’une réelle industrie automobile en Algérie, parallèlement avec la volonté des grandes firmes automobiles pour investir et s’installer en Algérie ».

De son côté, Lorenzo Manoni s’est dit « confiant de la réussite de ce projet et il a exprimé la disponibilité de sa compagnie pour accompagner ce projet dans toutes ses dimensions, technique et industrielle, y compris le transfert technologique dans leur domaine d’expertise vers l’Algérie », est-il mentionné dans le communiqué.