Volkswagen annonce le nouveau Caddy pour février prochain

Volkswagen va attaquer l’année sur les chapeaux de roues, en effet, la marque de Wolfsburg a annoncé récemment le lancement de 34 nouveaux modèles pour l’année 2020 dont 12 SUV et 8 véhicules électrifiés.

Et parmi ses prochaines nouveautés, le constructeur allemand annonce aujourd’hui que sa première nouveauté de l’année sera la nouvelle génération du Volkswagen Caddy ( ainsi que le Caddy Cargo) et ceci pour le mois de février prochain.

En attendant, Volkswagen dévoile ces images en forme de croquis montrant le nouveau Caddy gagnant nettement en dymanisme grâce notamment à ses lignes élancées et son design massif. On notera également des roues plus grande, une calandre plus étroite et un logo plus imposant. Rendez-vous au mois de février pour découvrir le nouveau Caddy.