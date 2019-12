Skoda dévoile l’habitacle de son Concept Vision IN

Le constructeur tchèque dévoile via un croquis l’intérieur d’un inédit concept de SUV. Ce dernier portera le nom de Skoda Vision In et sera présenté au salon de New Delhi en Inde au mois de Février prochain. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

La marque du groupe Volkswagen se prépare déjà à la nouvelle année 2020, en dévoilant via ce croquis l’habitacle qui équipera un inédit Concept Car. Il portera le nom de Vision In et sera présenté au public au salon de New Delhi en Inde qui se déroulera du 05 au 12 février prochain.

Sur cette image, on découvre l’habitacle de ce nouveau SUV de chez Skoda qui se veut très moderne et coloré avec sa large planche de bord et son grand écran central tactile. Le véhicule adopte également le Virtual Cockpit de chez Skoda avec un imposant combiné d’instruments numérique de 10,25 pouces.



Le choix de l’Inde pour le lancement de ce concept indique que le véhicule pourrait être réservé qu’au salon asiatique voir le marché indien puisqu’on sait que Skoda lancera localement un nouveau modèle dans les prochains mois.