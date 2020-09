Volkswagen lance le Tiguan X pour le marché chinois

Le constructeur allemand annonce le lancement d’un nouveau modèle qui sera destiné pour le marché chinois. Il s’agit du Tiguan X, qui est une version rallongée de 30 centimètres du Volkswagen Tiguan qu’on connait sur les autres marchés.

A l’instar de certains constructeurs, le groupe Volkswagen propose des modèles spécifiques pour le marché chinois. A l’empire du milieu, la tendance est à la favorisation de l’espace intérieur, c’est pour cela que Volkswagen propose cette version rallongée du Tiguan baptisée Tiguan X.

Le Tiguan X mesure 30 cm de plus que le Tiguan classique pour afficher une longueur de 4,77 mètres, pour une largeur de 1,86 mètres. Le SUV allemand est classé plutôt dans le haut de gamme et sera commercialisé avec deux blocs moteurs essence de 186 et 220 ch en boite automatique.