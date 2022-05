Volkswagen lancera deux véhicules aux Etats-Unis avec la marque Scout

Le constructeur allemand Volkswagen prépare le développement d’un 4×4 au look baroudeur et un pick-up tous deux électriques destinés pour le marché américain et commercialisés sous une marque séparée, Scout.

Volkswagen va lancer en 2026, deux nouveaux modèles électriques destinés pour le marché américain. Il s’agit d’un pick-up et d’un 4×4 au style baroudeur dans le style du Land Rover Defender. En attendant, le constructeur allemand donne un aperçu de la silhouette et a annoncé que des concepts seront lancés l’année prochaine.

Ces deux modèles qui seront développés et fabriqués aux Etats-Unis, seront commercialisés sous une marque séparée qui sera créée et qui portera le nom de Scout. Cette appellation existe déjà puisqu’il s’agit d’un véhicule proposé dans les 1960 et 1970 par la marque américaine International Harvester. Ce nom de Scout appartient à la marque américaine de camions Navistar, dont le groupe Volkswagen l’a acquise en 2020.