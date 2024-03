Le géant fabricant chinois Xiaomi dévoile deux nouvelles trottinettes électriques : l’Electric Scooter 4 Pro et Lite, annoncées comme la nouvelle génération des modèles lancés en 2022 en adoptant diverses améliorations.

Xiaomi continue de développer sa gamme dédiée à la mobilité urbaine, en dévoilant deux nouvelles trottinettes électriques qui succèderont au modèles dévoilés en 2022 et 2023. Il s’agit des nouvelles Electric Scooter 4 Pro et Lite.

Le modèle Pro, adopte désormais une puissance nominale augmentée de 50 W pour s’afficher à 400 W, un angle de montée maximale qui augmente à 22°. L’autonomie est également améliorée et est désormais comprise entre 55 et 60 km en pleine charge. Elle adopte également de nouveaux équipements comme les clignotants sur les guidons et un phare à déclenchement automatique.

Le modèle Lite profite également de quelques améliorations, notamment l’autonomie qui augmente de 20 à 25 km. L’angle d’inclinaison augmente de 1 degré pour s’afficher à 15 degrés. Pour les tarifs appliqués, l’Electric Scooter 4 Pro est affichée au prix de 549 euros, tandis que le modèle Lite est affiché à 299 euros. A noter une forte baisse des prix par rapport à la première génération.