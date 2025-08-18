Transport public : retrait progressif des bus vétustes et renouvellement du parc national

Le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, a présidé dimanche, au siège du ministère, une réunion consacrée à la mise en œuvre des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, relatives au retrait des bus vétustes et au renouvellement du parc national de transport public, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre a réuni le secrétaire général du ministère, le directeur général de la mobilité et de la logistique, ainsi que les représentants des principales organisations professionnelles du secteur : l’Union nationale algérienne des transporteurs (UNAT), l’Organisation nationale des transporteurs algériens (ONTA), la Fédération nationale du transport de voyageurs et de marchandises, en plus de plusieurs directeurs des transports de wilayas.

Lors de cette réunion, le ministre a détaillé un plan en deux phases :

le retrait, dans un délai de six mois, des bus de plus de 30 ans,

suivi, à une étape ultérieure, du retrait des bus de plus de 20 ans.

Il a précisé que les transporteurs bénéficieront d’incitations fiscales et douanières pour l’acquisition de bus neufs ou de moins de cinq ans, tout en mettant en avant la nécessité d’encourager la fabrication locale afin de soutenir l’économie nationale.

Des commissions de wilayas seront mises en place pour inspecter l’état des bus (structure, carrosserie, équipements de sécurité, sièges passagers). Seuls les véhicules conformes aux normes seront autorisés à circuler.

Par ailleurs, un groupe de travail mixte avec les représentants des transporteurs sera chargé du suivi des préoccupations exprimées, tandis qu’un numéro vert sera mis à disposition au niveau des directions locales des transports pour signaler tout manquement.

Les représentants des syndicats ont salué l’accompagnement du ministère, tout en demandant des mesures supplémentaires, notamment des exonérations fiscales et douanières pour faciliter le renouvellement du parc, la révision de la tarification, la formation et la qualification des conducteurs, ainsi que des contrôles réguliers de dépistage de stupéfiants.

M. Sayoud a rappelé l’importance du dialogue avec les partenaires sociaux et souligné que « l’intérêt des citoyens doit rester la priorité ». Il a réaffirmé la détermination du ministère à appliquer avec rigueur et efficacité les orientations du président de la République, à travers un plan intégré de modernisation du transport public, garantissant un service sûr, organisé et au service de la collectivité.