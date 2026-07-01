Air France renforce son offre en Algérie et accélère la modernisation de ses services

À l’approche de la saison estivale, Air France ajuste son programme de vols afin de répondre à la forte demande des voyageurs au départ de l’Algérie.

La compagnie adapte ainsi sa desserte entre le 4 juillet et le 30 août 2026, avec des vols opérés principalement en Airbus A320 et A220-300.

Renforcement des dessertes vers Paris-CDG

Dans ce cadre, Air France propose :

Alger : 5 vols quotidiens au départ de l’aéroport Houari Boumédiène (ALG) vers Paris-Charles de Gaulle.

: 5 vols quotidiens au départ de l’aéroport Houari Boumédiène (ALG) vers Paris-Charles de Gaulle. Oran : 1 vol quotidien au départ de l’aéroport Ahmed Ben Bella (ORN) vers Paris-Charles de Gaulle.

Cette adaptation vise à fluidifier le trafic aérien durant la période estivale et à répondre à la hausse des déplacements entre l’Algérie et la France.

Le Wi-Fi très haut débit désormais gratuit à bord

Annoncé en 2024, le déploiement du Wi-Fi très haut débit gratuit est désormais effectif à bord des vols Air France. Ce service est accessible dans toutes les cabines pour les passagers disposant d’un compte Flying Blue.

Grâce à cette connectivité, les voyageurs peuvent naviguer sur Internet, regarder des contenus en streaming, suivre l’actualité, jouer en ligne ou communiquer avec leurs proches depuis plusieurs appareils simultanément. Les passagers peuvent également créer un compte Flying Blue gratuitement à bord en quelques minutes.

Ce service repose sur la technologie de connectivité satellitaire de Starlink, garantissant une connexion rapide et stable grâce à un réseau de satellites en orbite basse.

Une flotte moyen-courrier modernisée avec l’A220-300

Air France poursuit également la modernisation de sa flotte avec l’intégration progressive de l’Airbus A220-300. En 2025, 11 appareils ont été livrés afin de remplacer les avions de la famille A320 sur les lignes moyen-courrier.

Avec une capacité de 148 passagers, l’A220-300 offre un confort amélioré, notamment des sièges plus larges, des hublots agrandis, une cabine plus spacieuse et un accès au Wi-Fi très haut débit.

Ce renouvellement s’inscrit dans la stratégie environnementale du groupe Air France-KLM, permettant une réduction d’environ 20 % de la consommation de carburant par passager et une baisse de 34 % des nuisances sonores.

Renforcement des liaisons vers l’Asie et l’Afrique

Par ailleurs, Air France a augmenté son offre long-courrier depuis mars avec 23 rotations supplémentaires vers plusieurs destinations en Asie et en Afrique, dont Bangkok, Singapour, Delhi, Bombay et Nairobi.

La compagnie renforce également ses capacités grâce à l’utilisation de Boeing 777-300ER, offrant jusqu’à 41 sièges supplémentaires par vol sur certaines lignes, notamment vers Delhi, Bangkok, Tokyo-Haneda et Shanghai-Pudong. La liaison vers Phuket bénéficie également d’un appareil à grande capacité, ajoutant 144 sièges supplémentaires par rotation.

Avec ces évolutions, Air France confirme sa volonté d’améliorer son offre, de moderniser sa flotte et de renforcer son réseau international tout en optimisant l’expérience client.